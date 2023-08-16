البورصة المصرية تتأهب لحشد قواها للصعود نحو 18200 نقطة

قال محللون إن مؤشر “EGX30” الرئيسي في البورصة المصرية، يحاول بالوقت الحالي حشد القوى لتجاوز 18200 نقطة، والتي تمثل عقبة له، حتى يتمكن من التحرك بشكل صاعد نحو مستويات أعلى .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على تباين في الأداء، وسط لنشاط لقيم التداول المحققة على الأسهم لتصل 2.5 مليار جنيه .

وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 تعاملات الأربعاء على صعود بنسبة 0.54% ووصل 18062.5 نقطة، بينما تراجع أداء EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.38% إلى 3625 نقطة، وهبط أيضًا المؤشر المئوي EGX100 بواقع 0.06% إلى 5364 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 160.6 و 25 مليون جنيه، فيما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 185.6 مليون جنيه .

وبلغت قيمة تداولات الأسهم خلال جلسة الأربعاء حوالي 2.5 مليار جنيه، وتم التعامل على 202 ورقة مالية، ارتفع منها 56 وتراجع 90 فيما استقر 56 دون تغيير، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.224 تريليون جنيه .

من جانبهُ قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر الرئيسي “EGX30” يختبر مستوى المقاومة الهامة 18100 نقطة .

وأوضح أن التراجع من ذلك الحد مجددًا سوف يعزز من إحتمالات التراجع من جديد خلال الجلسات القادمة وصولاً لمستوى 16500 نقطة، موضحًا أن هذا السيناريو ينتفى إذ تمكن المؤشر من تخطي عقبة 18200 نقطة.

وأشار “النمر” إلي أن مستوى 18200 نقطة، يمثل عقبة بالنسبة لمؤشر “EGX30” بنجاح وهو ما يؤدي لمزيد من الصعود .

وقال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر “EGX30” يستمر في محاولاته لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي خلال الجلسة وصل لأعلى من 18150، كمحاولة للاقتراب من منطقة 18250 وهي الأعلى خلال الـ4 سنوات الأخيرة، ثم لقمة جديدة عند 18400 نقطة، وذلك بشرط استمرار نشاط الأسهم القيادية و اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فأوضح “عيد”، إنهُ استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأربعاء نتيجة الأداء المتذبذب لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية .

وأضاف أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3600 نقطة قد يدفعه إلى استعادة المقاومة 3700 نقطة، بشرط أن يأتي ذلك مدعوماً بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة .