البورصة المصرية تتأهب لجولة جديدة من الصعود قرب 10200 نقطة

سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم حالة تباين فى الأداء إذ انخفض “egx30” بنسبة 0.7% ليصل إلى 9914 نقطة، بينما ارتفع “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06% ليسجل 2130 نقطة، وتراجع “Egx100” الأوسع نطاقا بحوالى 0.25% مسجلا 3048 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه، وجرى التعامل على 197 سهما ارتفع منها 45 وانخفضت أسعار 91 بينما استقر 61 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات بلغت 244.46 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بصافى قدره 21.46 و223 مليون بالترتيب.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار فى شركة “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد عمليات تصحيح طبيعية بعد الصعود القوى الأسبوع الماضى بالقرب من منطقة المقاومة 10200 نقطة، مشيرا إلى أن “egx30” فقد ما يقرب من 69 نقطة فقط خلال تعاملات اليوم مع اختبار منطقة الدعم 9800 نقطة خلال الجلسة.

وتوقع أن يتماسك “egx30” قرب مستوى الدعم 9800 نقطة ثم يعاود الصعود مرة أخرى للتجربة على منطقة المقاومة 10200 نقطة.

وقال إنه حال اختراق “egx30” المنطقة المذكورة بأحجام تداول تتجاوز مليار جنيه فسيكون المؤشر مرشحا للاتجاه نحو 10500 نقطة،لافتا إلى أن السوق تشهد حالة ترقب مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل.

وأوضح أن “egx70” دخل فى مرحلة تصحيح أيضا للصعود الذى شهده الأسبوع الماضى قد تصل به إلى مناطق 2050 نقطة.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة “إيليت” للاستشارات المالية إن السوق وصلت إلى مرحلة تشبع بيعى ثم سجلت معدلات صعود قوية وبالتالى كان من الطبيعى الدخول فى تصحيح.

وأشار إلى أن التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى وتحييد الأثر على سعر الإقفال هى أمور إيجابية للغاية للسوق وتحمى المتعاملين.

وأوضح أن حركة السوق إيجابية بشكل عام وتدفعها لاستكمال الصعود نحو منطقة المقاومة 10200 نقطة، بينما يظل الدعم الأقرب عند 9800 نقطة.

ولفت إلى أن المناطق المذكورة قد يتخللها عمليات جنى أرباح سريعة ثم عودة للصعود مرة أخرى، مؤكدا أن عمليات الاستحواذ التى تنفذها صناديق عربية فى البورصة إلى جانب العمل على الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية سيدعم الرؤية الإيجابية للسوق.