البورصة المصرية تتأهب لاختبار 14000 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

يتوقع خبراء سوق المال اختبار البورصة لمستوى 14000 نقطة الأسبوع الحالي بدعم ترجيحات استمرار الحركة الشرائية للمؤسسات المحلية، مشيرين إلى أن القطاعات الأفضل حاليًّا هي العقارات، والبنوك، والموارد الأساسية، بناءً على خلفية نتائج الأعمال القوية الصادرة من الشركات.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاعات جماعية للمؤشرات بلغت نسبتها 6.73% لـ EGX30 مغلقًا على 13639 نقطة، وصعد EGX70 بـ4.21% مسجلًا 2622 نقطة، ومؤشر EGX100 مرتفعًا بـ 4.74% ليصل لـ 3809 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي أرباحًا قوية بلغت 49.2 مليار جنيه، مغلقا عند 890.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 841.2 مليار جنيه بتداولات الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التداولات 14.4 مليار جنيه، واقتنصت الأسهم منها 87.4%، من قيمة التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 12.60%.

وسجل المستثمرون المحليون صافي مشتريات بـقيمة 1.273 مليار جنيه، والعرب بصافي شراء 112.4 مليون جنيه، بينما توجه المستثمرون الأجانب بصافي مبيعات 1.385 مليار جنيه.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن عدم استقرار سعر الدولار دليل على وجود فرص للصعود أمام السوق.

وأشار إلى أن تحركات الأسهم حاليًّا تترجم نتائج أعمال الشركات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، إذ سجلت أسهم قطاع البنوك تحركات قوية، ومازالت بعض الأسهم تستعد للصعود مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وسيدي كرير، وموبكو.

وأضاف عبدالقادر، أن المؤشر الثلاثيني سوف يختبر مستوى 14000 نقطة الأسبوع الحالي، إذ قد تشهد جلسة الأحد حراكا قويا، ثم يحدث تهدئة بجلسة الاثنين، لتعاود مؤشرات السوق الارتفاع بجلسات النصف الثاني من الأسبوع.

وتوقع عبدالقادر حراكا قويا لقطاع الإسكان هذا الأسبوع، إذ يستهدف سهم مصر الجديدة مستوى 7.20 جنيه، وسهم الشمس للإسكان 7.15 جنيه، موضحًا أن سهم البنك التجاري الدولي سيستهدف 42 جنيهًا.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة ناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق اخترقت مستوى المقاومة الرئيسي السابق 13600، واستقرت أعلاه الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات قوية من المؤسسات المحلية.

وتوقع استهداف EGX30 لمستويات 14000 نقطة هذا الأسبوع، وقد يواجه السوق عندها بعض عمليات جني الأرباح من المؤسسات الأجنبية، مرجحًا اختبار المؤشر السبعيني مستوى 2660 نقط مدعوما باتجاه أسهمه نحو الصعود بنفس النسبة التي حققتها أسهم المؤشر الرئيسي.

وأشار إلى أن السوق قد يتجه نحو اختبار مستوى 15000 نقطة بنهاية ديسمبر الجاري مدعومة بأداء أسهم 5 قطاعات هي العقارات، والبنوك، والخدمات المالية، والموارد الأساسية، الاتصالات والتكنولوجيا.