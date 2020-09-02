البورصة المصرية تتأرجح في مستهل تعاملات جلسة الأربعاء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 11191 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.35 % إلى 1837 نقطة، حتى الساعة 10.40.

واتجه المصريون والأجانب إلى البيع فى مستهل التعاملات بينما اتجه العرب للشراء.

وسجلت البورصة المصرية تداولات قياسية على الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه فى ختام أمس الثلاثاء التى شهدت هبوطا جماعيا لمؤشراتها لليوم الثانى على التوالى.

البورصة المصرية هبطت جلستين متتاليتين الاثنين والثلاثاء

وأغلق المؤشر الرئيسي Egx30 هابطا أمس بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة، كما أغلق ”egx70” هابطا بنسبة 0.96 % إلى 1830 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 5 مليارات جنيه تقريبًا ليغلق عند 625.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 630.8 مليار جنيه بجلسة الاثنين.

وأغلقت البورصة جلسة الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها ورأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه وسط اتجاه بيعى للأجانب.

كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وتوقع محللون فنيون استمرار موجة جنى الأرباح بجلسة الأربعاء مدفوعة بالضغط البيعى للأجانب.

وورجح المحللون اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة لاختبار مستوى الدعم 11100 – 11150 نقطة.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن السوق تعرضت لعمليات جنى أرباح أمس، تسببت فى حالة التراجعات التى سيطرت على حركة المؤشرات.

وأضاف أن عمليات بيع الأجانب لأسهمهم بالبورصة تأتى فى إطار توجههم البيعى على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن موجة جنى الأرباح قد تستمر فى المدى القصير.

وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 صوب منطقة الدعم 11150 نقطة، مؤكدًا أنه فى حال اختراقها لأسفل ستزداد قوة موجة جنى الأرباح.