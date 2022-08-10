البورصة المصرية تتأرجح فى ختام جلسة استحواذات سعودية بقيمة 25 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها رغم تنفيذ سلسلة استحواذات سعودية على أسهم أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.03% عند 9965 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.76%، ليسجل 2013 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.5% مسجلًا 2932 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 20.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 63 وبقي 63 دون تغير.

البورصة المصرية : صندوق الاستثمارات السعودى اشترى حصصا فى 4 شركات بقيمة 25 مليار جنيه

وأعلنت إدارة البورصة صباح جلسة الأربعاء عن تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.