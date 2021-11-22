البورصة المصرية تتأرجح فى افتتاح التعاملات وخبراء يتوقعون مزيدا من الضغوط

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أدء متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة من التداول، وسط توقعات غير متفائلة من خبراء التحليل الفنى.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.08% عند مستوى 11281 نقطة حتى الساعة 10:30

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.45% ليسجل 1935 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.34 % إلى 2876 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها وانخفاض حاد لمؤشر EGX70 إلى 3.56% وسط اتجاه بيعي للمصريين وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى استمرار الضغوط البيعية، على مؤشرات البورصة، لتدفعها نحو مزيد من التراجعات، خاصة مع الإغلاقات السلبية دون مستويات الدعم الرئيسية أمس.

كما توقع الخبراء انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لقرب 11160 نقطة، مع احتمالية امتداده نحو 11000 نقطة، ورجحوا كذلك هبوط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة لقرب 1820 – 1870 نقطة.

خبراء : البورصة المصرية معرضة لاستمرار الضغوط البيعية

البورصة المصرية

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 يواصل التحركات السلبية، بما دفعه لإنهاء تداولات أمس دون مستوى الدعم 11320 نقطة، تزامنًا مع انخفاض احجام التداولات.

واعتبر «جمال الدين» تحركات البورصة، أمس، بمثابة انعكاس لحالة الإحباط المسيطرة على المتعاملين، إثر الأحداث التى مرت بسوق المال من اقتراب تطبيق الضرائب، وتراجعات بعض الأسهم التى دفعت المؤشر للتراجع.

وتوقع «جمال الدين» أن يستكمل EGX30، التراجع فى اتجاه مستوى الدعم التالى ما بين «-11160 11180» نقطة، مرجحًا تمكنه من التماسك قرب مستوى الدعم السالف ذكره

من جانبه، نوه ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنى، إلى استكمال القوى البيعية فرض سيطرتها على البورصة، تزامنًا مع انخفاض السيولة الناتجة عن تبخر المحافظ الاستثمارية للأفراد، بسبب الإفراط فى استخدام الهامش الفترة الماضية فى الأسهم عالية المخاطر بمؤشر EGX70.

وقال «نبيل» إنه من الناحية الفنية فمن المرجح هبوط EGX30، لقرب مستوى الدعم الفرعى 11150 نقطة، وقد يستكمل الهبوط لـ11000 نقطة، محددًا مستويات المقاومة المستهدفة عند 11450 نقطة، ثم 11600.

وبالنسبة لـEGX30، قال «نبيل» إن المؤشر أكد الأسبوع الماضى تغيير اتجاهه نحو الهبوط على الأجل المتوسط.

ونصح المستثمرين باستغلال أى ارتدادة لمؤشر EGX70، فى تخفيف المراكز، إذ إن أى ارتدادة صاعدة له ستكون مؤقتة.

وحدد «نبيل» مستويات دعم «، «1870 – 1820 نقطة لمؤشر EGX70 نقطة، والتى قد تظهر قربها قوى شرائية قد تدفعه لإعادة التجربة على مستوى المقاومة 2000 نقطة.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن سبب الهبوط المتواصل لمؤشرات البورصة، يرجع إلى الضغط البيعى بسبب الشراء الهامشى، الذى يؤثر على المتعاملين والسوق بشكلٍ كبير، متوقعًا أن تواصل التراجع اليوم استكمالًا لما حدث أمس.