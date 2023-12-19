البورصة المصرية تبدل مسارها للتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

حولت مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بعد أن فقدت جميع مكاسبها الصباحية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، تراجعا بنحو 0.32%، ليصل مستوى 25252 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.24%، مسجلا مستوى 5474 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.31%، مسجلا مستوى 7938 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع 55 سهما، وتراجع 78 سهما، فيما استقر 66 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 10.56 مليون جنيه، و 1.85 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 12.42 مليون جنيه.