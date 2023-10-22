البورصة المصرية تبدأ خطوات إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين

بدأت البورصة المصرية في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أدوات مالية، حيث قامت بإخطار تلك الجهات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بهم.

ووفقً لبيان صحفي فإنه من المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية يوم الإثنين الموافق 23-أكتوبر-2023 وتعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.

كما تستهدف البورصة المصرية أن يبدأ التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك الجهات في النصف الثاني من نوفمبر القادم، حيث تقوم البورصة بإعداد وتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تولي مزيدًا من الإهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة .

وتابع أن الوظيفة تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد أضحى مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.

وأضاف رئيس البورصة: “إن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة” .

وجدير بالذكر أن البورصة تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة إجتيازه للمقابلة الشخصية) وذلك للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.

ويأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023.