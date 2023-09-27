البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 27-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوي 20411 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.29%، عند مستوى 3806 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.32%، عند 5685 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 182 سهما، ارتفع منهم 44 سهما، فيما تراجع 35 سهما، و استقر 103 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 13.73 مليون جنيه، و 5.86 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 19.59 مليون جنيه.