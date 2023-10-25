البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

كسا الون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-10-2023.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 1.01%، مسجلا مستوى 22602 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.56%، عند مستوى 4242 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.55%، عند مستوى 6422 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 191 سهما، ارتفع منها 97 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، و استقر 89 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 25.18 مليون جنيه، و 3.74 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 28.93 مليون جنيه.