البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

بدأت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 12-6-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.21% ، مسجلا مستوى 17776 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.55%، مسجلا 3657 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.56% عند 5364 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 173 سهما، ارتفع منها 57 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 101 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 9.8 مليون جنيه، و14.65 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 24.45 مليون جنيه.