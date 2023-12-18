البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي وEGX30 يتجاوز مستوى 25000 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 18-12-2023، على ارتفاع قوي ليتخطي مؤشرها الرئيسي حاجز 25000 نقطة.

إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.2%، مسجلا مستوى 25090 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.88%، مسجلا مستوى 5497 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.13%، مسجلا مستوى 7965 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 179 سهما، ارتفع 66 سهما، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 422.1 الف جنيه، و 5.37 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 5.79 مليون جنيه.