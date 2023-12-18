البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي وEGX30 يتجاوز مستوى 25000 نقطة

وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 179 سهما ارتفع 66 سهما

البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي وEGX30 يتجاوز مستوى 25000 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

10:53 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 18-12-2023، على ارتفاع قوي ليتخطي مؤشرها الرئيسي حاجز 25000 نقطة.

إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.2%، مسجلا مستوى 25090 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.88%، مسجلا مستوى 5497 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.13%، مسجلا مستوى 7965 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 179 سهما، ارتفع 66 سهما، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 422.1 الف جنيه، و 5.37 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 5.79 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:53 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23