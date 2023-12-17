البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي

وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 175 سهما ارتفع 69 سهما

البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي
جهاد سالم

جهاد سالم

10:52 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 17-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.75%، مسجلا  مستوى 24909 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.7%، مسجلا مستوى 5456 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.45%، مسجلا مستوى 7881 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع 69 سهما، وتراجع 4 أسهم، فيما استقر 102 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 120.3 الف جنيه، و 2.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 2.54 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:52 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23