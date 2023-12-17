البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 17-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.75%، مسجلا مستوى 24909 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.7%، مسجلا مستوى 5456 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.45%، مسجلا مستوى 7881 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع 69 سهما، وتراجع 4 أسهم، فيما استقر 102 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 120.3 الف جنيه، و 2.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 2.54 مليون جنيه.