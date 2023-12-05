البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، على ارتفاع جماعي وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.46%، مسجلا مستوى 25381 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.8%، مسجلا مستوى 5427 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.81%، مسجلا مستوى 7903 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 179 سهما، ارتفع 72 سهما، وتراجع 11 سهما، فيما استقر 96 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 52.93 مليون جنيه، و 5.13 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 58.06 مليون جنيه.