البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على صعود وEGX30 على أعتاب منطقة 25000 نقطة

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4-12-2026، ليقترب مؤشرها الرئيسي من 25000 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.74%، مسجلا مستوى 24999 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.12%، عند مستوى 5364 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.22%، مسجلا مستوى 7780 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع 81 سهما، وتراجع 18 سهما، فيما استقر 85 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 1.66 مليون جنيه، و 24.64 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 26.31 مليون جنيه.