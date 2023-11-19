البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع و«EGX30» يقترب من 24700 نقطة

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023، وسط توجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.21%، عند مستوى 24678 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.99%، عند مستوى 4913 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.04%، مسجلا مستوى 7234 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 182 سهما، ارتفع 80 سهما، وتراجع 5 أسهم، فيما استقر 97 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 78.07 مليون جنيه، و 990 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 79.06 مليون جنيه.