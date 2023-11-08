البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع وEGX30 يتخطى 23600 نقطة

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 8-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.96%، متخطيا مستوى 23600 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.95%، عند مستوى 4663 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.93%، عند 6914 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 168 سهما، ارتفع 58 سهما، وتراجع 9 أسهم، فيما استقر 101 سهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 2.16 مليون جنيه، و2.48 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 4.65 مليون جنيه.