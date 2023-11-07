البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 7-11-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.47%، ليغلق عند مستوى 23160 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.57%، عند مستوى 5472 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.55%، عند 6792 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 176 سهما، ارتفع منهم 58 سهما، وتراجع 15 سهما، فيما استقر 103 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 14.56 مليون جنيه، و 787 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 15.35 مليون جنيه.