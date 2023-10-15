البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع قوي

كسا اللون الأخطر مؤشرات البورصة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأحد 15-10-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 1.49%، مسجلا مستوي 20299 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.82%، عند مستوى 3736 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.25%، عند مستوى 5621 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما، ارتفع منهم 62 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، و استقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 9.44 مليون جنيه، و 1.35 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 10.79 مليون جنيه.