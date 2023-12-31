البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.13%، مسجلا مستوى 24970 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.43%، مسجلا مستوى 5486 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.65%، ليصل مستوى 7904 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 169 سهما، ارتفع 64 سهما، وتراجع 5 أسهم، فيما استقر 118 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 607 الف جنيه، و 1.61 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 2.22 مليون جنيه.