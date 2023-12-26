البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما ارتفع 60 سهما

البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها
جهاد سالم

جهاد سالم

11:03 ص, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.34%، مسجلا مستوى 24308 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.15%، عند مستوى 5409 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100،  بنسبة 1.03%، ليصل مستوى 7770 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما، ارتفع 60 سهما، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 110 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 7.95 مليون جنيه، و 21.08 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 29.04 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:03 ص, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23