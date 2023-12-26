البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.34%، مسجلا مستوى 24308 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.15%، عند مستوى 5409 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.03%، ليصل مستوى 7770 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما، ارتفع 60 سهما، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 110 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 7.95 مليون جنيه، و 21.08 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 29.04 مليون جنيه.