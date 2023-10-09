البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم بتحركات متباينة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 9-10-2023، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.3%، مسجلا مستوي 19299 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.1%، عند مستوى 3586 نقطة، واستقر مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، عند مستوى 5340 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 180 سهما، ارتفع منها 24 سهما، فيما تراجع 25 سهما، واستقر 131 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 16.64 مليون جنيه، و 1.92 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 18.87 مليون جنيه.