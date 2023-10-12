البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 12-10-2023، على ارتفاع جماعي ، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين .

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.82%، مسجلا مستوي 19814 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.27%، عند مستوى 3698 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.53%، عند مستوى 5520 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 151 سهما، ارتفع منهم 33 سهما، فيما تراجع 10 أسهم، و استقر 108 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 303 الف جنيه، و 2.8 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 3.1 مليون جنيه.