البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.54% بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18315 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 0.52% مسجلا 3735 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 0.53% عند 5493 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع منهم 70 فيما تراجع 28 و استقر 86 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 14.08 مليون جنيه، و 13.46 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 27.54 مليون.