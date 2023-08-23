البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي

مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 27.54 مليون

البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:33 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.54% بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18315 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 0.52% مسجلا 3735 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 0.53% عند 5493 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع منهم 70 فيما تراجع 28 و استقر 86 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 14.08 مليون جنيه، و 13.46 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 27.54 مليون.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:33 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23