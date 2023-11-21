البورصة المصرية تبدأ اليوم بتحركات متباينة.. وEGX30 يفقد مستويات 25000 نقطة

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، تزامننا مع سيطرة بيعية للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.15%، عند مستوى 24474 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.13%، عند مستوى 4863 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، للهبوط بنسبة 0.14%، مسجلا مستوى 7146 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 166 سهما، ارتفع 30 سهما، وتراجع 44 سهما، فيما استقر 92 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 4.83 مليون جنيه، و 422 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 5.25 مليون جنيه.