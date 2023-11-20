البورصة المصرية تبدأ الدراسة الفنية لإطلاق نظام التداول الجديد

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الأخيرة بدأت خلال الوقت الحالي إجراء الدراسة الفنية بغرض إطلاق نظام جديد للتداول.

أحمد الشيخ: المفاوضات مع الكيانات الخارجية لا تزال مستمرة

ولفت إلي أنه عقب ذلك سيتم البدء في الدراسة المالية، على أن يتم إطلاق نظام جديد للتداول بنهاية العام المقبل 2024 .

وأضاف “الشيخ” في تصريحات لـ”المال” على هامش احتفالية البورصة ببدء التداول على أسهم شركة “فيتنس برايم” للأندية الصحية، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الكيانات التي الخارجية، التي ستتولى مهمة التطوير .

وفي سياق متصل، قالت هبة الصريفي نائب رئيس البورصة المصرية، إن تداولات البورصة المصرية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، بدعم الجهود المبذولة لتشجيع العديد من المؤسسات لزيادة استثماراتها .

وأوضحت أن رواج آلية الشورت سيلنج في البورصة المصرية مرهون بالضوابط الجديدة التي تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الحالية، وأضافت أن حوالي 3 أو 4 شركات في سوق الأسهم تتعامل على في الوقت الحالي بحجم محدود .

وتعد آلية الاقتراض بغرض البيع “الشورت سيلينج” أداة تُتيح للمستثمر اقتراض اسهما من آخر بهدف بيعها، ثم إعادة شرائها لاحقا مرة أخرى بسعر أقل؛ بغرض تحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، على أن يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، كان صرح في وقت سابق، بأنه من المفترض أن يتم إصدار الضوابط الجديدة لآلية الشورت سيلنج وفقًا للضوابط الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالى.