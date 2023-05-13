البورصة المصرية تبدأ إعلان أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع كبير في عيار 21

وقعت البورصة المصرية اتفاق مع احد الشركات المصرية وهى شركة جولد نت للتجارة التابعة لشركة إيفولف للاستثمار القابضة المملوكة لرئيس البورصة الأسبق الدكتور سامح الترجمان ، للاعلان أسعار الذهب في مصر على موقع البورصة الألكتروني.

ويأتي ذلك في اطار خطة هيئة الرقابة المالية لاطلاق صندوق للاستثمار في الذهب غدا الأحد ، ضمن تنويع مصادر الاستثمار من جانب المستثمرين وجذب رأس المال المحلي والأجنبي.

البورصة المصرية

وقالت مصادر في تصريحات ل”المال” ان البورصة المصرية ستعلن فقط أسعار الذهب عيار 24 لاسيما وأن السبائك الذهبية تكون من فئة عيار 24 والذي يصل سعره حاليا نحو 2882.06، وفقا للعرض والطلب.

وكان رامي الدكاني رئيس البورصة، قد اعلن خلال ورشة عمل للصحفيين ، إن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، وأن هذه الأسعار سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا وانتشارا بشكل قوي اليوم ليسجل نحو 2350 جنيها للجرام غير شامل المصنعية

ومن المقرر أن يطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، غدًا الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رامي الدكاني رئيس البورصة، أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني، بعد الانتهاء من إصلاح المشاكل الفنية، والتي أجلت بدء عرض الأسعار منذ الأحد الماضي.

ويعد صندوق «AZ- Evolve» هو أول صندوق للاستثمار في الذهب يستهدف جمع نحو 2 مليار جنيه بشكل مبدئي للمرحلة الأول من الاكتتاب، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري.

ويأتي صندوق الذهب الأول من نوعه من خلال تعاون إيفولف للاستثمار القابضة، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق الاستثمارية.

وستتولى شركة إيفولف عملية شراء الذهب الخام والاحتفاظ به عن طريقة شركة egcash للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية” المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد، فيما ستتولى شركة أزيموت مصر الإدارة الصندوق مدير الصندوق، بجانب شركة كاتليست بارتينر لخدمات الإدارة لتحديد أسعار الوثيقة والمتوقع لها البدء بسعر 10 جنيهات طبقًا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.