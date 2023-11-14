البورصة المصرية الأعلى في القيمة السوقية بين نظيراتها العربية خلال أكتوبر الماضي

تقدمت البورصة المصرية الأسواق المالية العربية، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، بعدما استحوذت على الأعلى ارتفاعًا في القيمة السوقية بنسبة 11.87%.

البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا

وضمّت البورصات العربية، التي سجلت صعودًا في قيمتها السوقية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 3 أسواق فقط هي: البورصة المصرية بـ11.87%، والدار البيضاء بـ1.11%، بالإضافة إلى مسقط بـ0.93%.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى 49.715 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 44.44 مليار دولار في سبتمبر 2023.

وصعدت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 60.11 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 59.45 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وزادت القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 61.63 مليار دولار، مقابل 61.07 مليار دولار في سبتمبر.

11 بورصة في اتجاه هابط تتصدرها بيروت

وغلب الاتجاه المتراجع على القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المتبقية المدرَجة في قاعدة بيانات النقد العربي البالغ عددها 11 بورصة، تصدّرتها بيروت.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة بيروت بنسبة 10.69% إلى 16.31 مليار دولار، مقابل 18.62 مليار دولار في سبتمبر 2023.

وهبطت القيمة السوقية لبورصة قطر بمعدل 7.01% إلى 154.29 مليار دولار، مقابل 165.9 مليار دولار في سبتمبر.

وانخفضت القيمة السوقية الخاصة بسوق دبي المالي بنسبة 6.12% إلى 178.04 مليار دولار، والخاصة ببورصة الكويت بـ5% إلى 126.42 مليار دولار،

وفي فلسطين بـ4.71% إلى 4.65 مليار دولار، وفي السعودية بـ4.18%، وفي دمشق بـ2.58%، وفي أبوظبي بـ2.11%، وفي تونس بـ1.18%، والبحرين بـ0.17%، وعمان بـ0.02%.