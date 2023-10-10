البورصة المصرية الأعلى ارتفاعا في القيمة السوقية بين الأسواق العربية خلال سبتمبر (جراف)

حصدت البورصة المصرية الحصة الأعلى ارتفاعًا في القيمة السوقية بين نظيراتها العربية خلال شهر سبتمبر الماضي بعد صعودها بنحو 7.6%.

وشهد إجمالي للأسواق العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي صعودًا طفيفًا بنسبة 0.08% مع ختام الشهر الماضي مقارنة بأغسطس 2023.

وكشفت تقرير صادر عن صندوق النقد العربي عن تسجيل 6 بورصات عربية ارتفاعًا في القيمة السوقية على رأسها المصرية مقابل انخفاض 8 أخرى كانت أكثرها هبوطًا سوق تونس.

البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا في القيمة السوقية بـ 7.6%

حصدت البورصة المصرية السوق الأعلى ارتفاعًا في القيمة السوقية بنسبة 7.6% لتصعد إلى 44.44 مليار دولار في سبتمبر الماضي مقابل 41.3 مليار دولار في أغسطس 2023.

وحلت سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بمعدل 4.11% بعدما سجلت القيمة السوقية لها 776.54 مليار دولار مقابل 745.87 مليار دولار في أغسطس.

وجاءت سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بنسبة 1.64% إلى 189.65 مليار جنيه في سبتمبر مقابل 186.6 مليار دولار في أغسطس.

وحصلت دمشق للأوراق المالية على المرتبة الرابعة بـ 1.59% لترتفع إلى 4.01 مليار دولار مقابل 3.95 مليار دولار.

ووتصدرت قطر المرتبة الخامسة بـ 0.3% إلى 165.9 مليار دولار مقابل 165.42 مليار دولار.

وحصلت عمّان في السادسة بنسبة 0.2% إلى 23.83 مليار دولار مقارنة بـ 23.78 مليار دولار.

8 بورصات عربية تتتراجع قيمتها السوقية

تضمنت الأسواق العربية التي شهدت تراجعًا في قيمتها السوقية خلال سبتمبر البحرين والسعودية وفلسطين ومسقط والدار البيضاء والكويت وبيروت وتونس.

وكانت بورصة تونس أكثر الأسواق المالية العربية انخفاضًا في القيمة السوقية بنسبة 5.37% إلى 7.66 مليار جنيه.

وكانت بورصة بيروت ثاني أكثر الأسواق انخفاضًا بـ 2.41% إلى 18.26 مليار جنيه تليهاالكويت بـ 1.69% إلى 133.07 مليار جنيه

وتراجعت الدار البيضاء بـ 1.48% إلى 58.99 مليار جنيه ثم مسقط بـ 1.45% إلى 61.07 مليار جنيه.

وانخفضت فلسطين بـ 1.35% إلى 4.89 مليار جنيه والسعودية بـ 0.94% إلى 3.04 تريليون دولار.

وأخيرًا هبطت القيمة السوقية لبورصة البحرين بـ 0.67% إلى 20.19 مليار دولار، لتكون أقل سوق انخفاضًا بين الـ 8 بورصات.