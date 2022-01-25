البورصة المصرية إجازة الخميس بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن أن يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد المقبل.

وقررت الحكومة المصرية فى وقت سابق إجازة رسمية الخميس فى القطاعين العام والخاص، كما قرر البنك المركزى إجازة بالبنوك العاملة فى مصر.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.66% عند مستوى 11539 نقطة قبل الإغلاق بساعة تقريبا (1.30).

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.5% ليسجل 2143 نقاط، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.42% إلى 3145 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 422 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 76 سهما من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 28، وبقي 77 دون تغيير.

خبراء: البورصة المصرية تتحرك صوب 11500 نقطة خلال الأسبوع

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ويتوقع خبراء فنيون فى وقت سابق أن تشهد البورصة المصرية تحركات عرضية مائلة للهبوط خلال الأسبوع الحالى تتراجع بها صوب 11500 نقطة، مع استمرار الحركات البيعية للمستثمرين الأجانب.

وأكدوا أنه فى ظل هذه التراجعات توجد فرصة لظهور حركة شراء انتقائى على مجموعة من الأسهم فى قطاعات مختلفة، وسط توصيات بالتركيز على الأسهم صاحبة قيم التوزيعات، والكوبونات المرتفعة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق ستشهد تحركات عرضية مائلة للهبوط هذا الأسبوع، ليتحرك “الثلاثينى” نحو 11550 نقطة، وفى الوقت نفسه ستحدث عمليات تجميع على حزمة من الأسهم التى تتسم بارتفاع قيم توزيعات الأرباح، والكوبونات.

وأوصى بشراء هذه الأسهم عند الوصول لمستويات 14.20 جنيه لسهم المجموعة المالية “هيرميس”، و16 للمصرية للاتصالات، و4 لسى آى كابيتال، وراية القابضة عند 2.4، والنساجون الشرقيون 8.30 ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 5.90، وإعمار مصر 2.80، والسويدى إليكتريك 8.90، وحديد عز 12.70.

كما أوصى بشراء سهم البنك التجارى الدولى عند 50.50 جنيه، وبنك التعمير والإسكان 44 وسيدى كرير 720 والإسكندرية للزيوت المعدنية 3.70.

ويقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول إن السوق تواجه صعوبة قوية فى اختراق 12000 نقطة والثبات أعلاها فى ظل حاجتها لمحفزات وزيادة أعداد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” وتراجع الأسواق العالمية.

وتوقع تماسك البورصة هذا الأسبوع وتحركها حول مستويات الدعم 11700 نقطة، فى نطاق 11900 و 11500 نقطة.