البورصة العالمية ترفع أسعار الحديد محليا خلال أغسطس

عمر سالم:

أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الجاري٬ مسجلة ارتفاعا أرجعه المنتجون للزيادة المفاجأة فى أسعار المادة الخام (البيلت) بالبورصات العالمية وتسجيلها مستوى 460 – 470 دولار للطن الواحد.



وقال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية، إن شركة حديد بشاي 10380 جنيها للطن تسليم المصنع فى أسعار أغسطس مقابل 10340 جنيها فى أسعار المجموعة لشهر يوليو المنتهي، وسجلت أسعار حديد عز ١٠٧٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع مقابل 9975 فى أسعار المجموعة مع بداية شهر يوليو الماضي.



وأوضح المصدر لـ”المـال” سعر حديد “السويس للصلب” 10700 جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 9975 جنيها فى أسعار بداية يوليو، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها للبيع خلال شهر أغسطس الجاري مسجلة ١٠٦٥٠ جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 9990 جنيه للطن فى أسعار المجموعة فى الأول من يوليو الماضي.



وأعلنت مجموعة المصريين عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس مسجلة 10750 جنيه للطن تسليم المصنع، مقابل 9988 جنيه للطن فى نشرة أسعار أول يوليو الماضي، فيما سجل حديد العشري 10650 جنيه للطن تسليم المصنع.



وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 10700 جنيه للطن مقابل 9975 فى أسعار الشهر الماضي.