البورصة السعودية تُسجل صعودا منفردا بأداء الأسواق العربية اليوم الثلاثاء (جراف)  

هيمن الهبوط شبه الجماعي على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14-11-2023، بخلاف بورصة السعودية التي أنهت تعاملاتها على صعود لافت منفرد، في ظل تراجع للسوق المصرية، والكويت، وقطر، وأبو ظبي الإمارات ودبي.

السوق المحلية (هبوط)

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” تعاملات اليوم على هبوط بنحو 0.25%، ليغلق عند مستوى 23894 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 4.13 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 80 سهمًا، وتراجع 71 سهمًا، فيما استقر 52 سهمًا دون تغيير.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على صعود بنسبة 0.62% ووصل 10857نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (هبوط)

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.17% ووصل إلى 7180.6 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 42.2 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينها 11، وانخفض 13 أخرى، وظلّ 7 دون تغير.

السوق القطري (هبوط)

فيما هبط أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.18% وأغلق عند 10016.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 639.8 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 50، صعد أداء 29 ،وانخفض 19 أخرى، وظلت اثنان على استقرار سعري.

سوق دبي (هبوط)

في سياق آخر هبط أداء سوق دبي بنحو 0.24%، وأغلق عند 3973 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 363 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة، ارتفع أداء حوالي 11، وتراجع 18 أخرى، وظل 7 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (هبوط)

وبنسبة محدودة بلغت 0.007% هيمن الهبوط على أداء مؤشر سوق أبو ظبي، وأغلق عند 9529.6 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي 924.6 درهم إماراتي، بحجم 168.4 مليون ورقة مالية.

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