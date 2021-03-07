البورصة السعودية تقود الأسهم الخليجية الأحد بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية

تباينت بورصات الخليج في ختام تعاملات الأحد، وصعدت البورصة السعودية بعد قرارها إلغاء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وخلال التعاملات، بداية جلسات الأسبوع، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة.

وقفز سوق مسقط للأوراق للجلسة التاسعة على التوالي، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.461 نقطة.

صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.78%. وتراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.

وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “مجموعة فتحي” بنسبة 10%.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5697.73 نقطة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.23%،

وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% رابحاً 2.408 نقطة ليغلق عند مستوى 3655.168 نقطة.

وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم “صناعة الكابلات العمانية” بنسبة 5.93%.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.85%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 3.17%.

هبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.29%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الإمارات للتأمين” بنسبة 14.93%.