البورصة السعودية تغلق الخميس متراجعة بصدارة سهم «دار الأركان»

تراجعت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11757 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات السوق السعودية حوالي 4.9 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 135.21 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 305.9 ألف صفقة.

أداء البورصة السعودية اليوم

وتراجعت مؤشرات البورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي إدارة وتطوير العقارات والتأمين بنسبة 1.36%، 0.74% على التوالي.

وصعد سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.14%، مرتفعًا 0.05 نقطة، ليتداول عند سعر 36 ريالا، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.71%، ليتداول عند سعر 84.2 ريال.

وتركزت سيولة السوق على سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بقيمة تداولات بلغت 374.9 مليون ريال، يليه سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت 174.9 مليون ريال، ثم سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بتداولات بلغت 167.9 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.81%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 2.87% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 88 شركة، بينما تراجعت أسهم 114 شركة في حين لا زالت أسهم 15 شركة مستقرة.