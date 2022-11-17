البورصة السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «المشروعات السياحية»

تراجعت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% لتنخفض 9.22 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11142.02 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات نحو 4.2 مليار ريال سعودي، بكمية 107.5 مليون سهم، من خلال التداول على 290744 صفقة.

و ارتفعت أسهم 113 شركة، بينما تراجعت أسهم 93 في حين لا زالت أسهم 12 شركة مستقرة.

وتصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 9.94%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة المشروعات السياحية شمس بنسبة انخفاض 4.73%.

وتركزت سيولة على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 401.5 ريال، يليه سهم البنك الأهلي السعودي بتداولات بلغت 211.9 مليون ريال.