البورصة السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة سهم «بترو رابغ»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.62% رابحًا 298.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11659.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.79% خاسرًا 166.68 نقطة ليغلق عند مستوى 20875.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.8 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.92%،

يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.83%، ثم قطاعا الاستثمار والتمويل، والبنوك بنسبتيْ 3.49%، 3.46%، على التوالي،

ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.76%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.26%، ثم قطاعا النقل والأدوية بنسبتيْ 2.17%، 2.14%، على التوالي.

وقفز 184 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “بترو رابغ” بنسبة 9.95%، ثم سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 9.95%، ثم سهم “الكيميائية” بنسبة 9.94%،

وتراجع 24 سهمًا؛ على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.98%، ثم سهم “بحر العرب” بنسبة 9.96%، ثم سهم “شمس” بنسبة 5.26%، فيما تصدّر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 547.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.10% رابحًا 79.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7241.78 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحًا 100.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8029.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحًا 28.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5622.16 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.13% رابحًا 65.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 191.3 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.17%،

ثم قطاعا المواد الأساسية، والمنافع بنسبة 1.08%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%،

ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسب 3.47%، 1.05%، 0.96%، على التوالي.