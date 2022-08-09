البورصة السعودية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة سهم «نسيج»

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الثلاثاء باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل صعود 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعًا 0.27% بمكاسب بلغت 32.7 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,329.99 نقطة.

صعود سوق الأسهم السعودية

وارتفعت قيمة التداول إلى 7.5 مليار ريال من خلال 167.98 مليون سهم، مقابل 6.3 مليار بتداول 156.64 مليون سهم، بالجلسة السابقة.

وجاء إغلاق 11 قطاعًا باللون الأخضر، بقيادة قطاع الطاقة، الذي صعد 1.24%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 1.17%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا نسبته 0.28%.

وجاءت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه، الذي أغلق متراجعًا 1.89%، وسجل قطاع البنوك تراجعًا نسبته 0.25%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 110 أسهم بصدارة “نسيج”، الذي صعد 9.93%، وجاء إغلاق 83 سهمًا باللون الأحمر، تصدَّرها سهم “رتال” الذي أغلق متراجعًا 4.81%.

وتصدَّر سهم “الآمار” الأسهم النشطة بالقيمة، في أولى جلساته بالسوق السعودية، بـ776.54 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “دار الأركان” بتداولات بلغت 12.6 مليون سهم.

وشهدت السوق الموازية أداء إيجابيًّا بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعًا 0.57%، مضيفًا 126.53 نقطة إلى رصيده، صعدت به إلى مستوى 22,199.04 نقطة.

وتصدَّر سهم “بنان” المكاسب بارتفاع نسبته 6%، فيما سجل سهم “أمواج الدولية” أعلى الخسائر بعد هبوطه 11.96%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الاثنين، مرتفعًا 0.66%، ليعاود الارتفاع مرة أخرى بعد تراجعٍ استمر 4 جلسات على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الرئيسية.