البورصة السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة مع ارتفاع سهم «أمواج الدولية»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالي السعودي، جلسة يوم الثلاثاء على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 105.12 نقطة ليصل إلى مستوى 11,994.72 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 135.1 مليون سهم، وبقيمة تُقدَّر بحوالي 5.3 مليار ريال سعودي، تمَّت من خلال نحو 321.5 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم: أمواج الدولية، الرعاية المستقبلية، المركز الآلي، المركز الكندي الطبي، موبي، هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات: الوطنية للبناء والتسويق، غاز، إنماء الروابي، جاز، رؤوم، هي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.40% و8.00% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم متراجعًا بشكل حادّ بنحو 422.65 نقطة إلى مستوى 20,851.39 نقطة،

وبلغت قيمة التداولات نحو 20.1 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية ما يقرب من من 462.5 ألف سهم من خلال 2052 صفقة.