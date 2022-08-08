البورصة السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بصدارة سهم «صادرات» 

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد موجة من الانخفاضات الطفيفة استمرت على 4 جلسات سابقة، وسط استمرار الشركات بإعلان نتائج الربع الثاني للعام 2022.

وزاد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) عند الإغلاق بنسبة 0.66% أو ما يعادل 80 نقطة عند مستوى 12297 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 6.3 مليار ريال عبر التداول على نحو 156.6 مليون سهم.

أداء الأسهم السعودية

وارتفعت أسعار 101سهم، تصدَّرها سهم “صادرات” بنسبة 9.98%، مقابل تراجع 101 سهم بصدارة “وقت اللياقة” بنسبة 6.11%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدَّر الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول، أسهم “سابك للمغذيات” والراجحي وصادرات، بينما تصدَّر دار الأركان وصادرات والجزيرة أحجام التداول.

وقال رئيس المشورة في شركة GIB Capital عبدالله الحامد، إن نسب التداول لا تزال منخفضة في الجلسات الأخيرة، موضحًا أن السوق جذبت بعض الاستثمارات المؤسسية منذ إعلان المملكة ميزانية النصف الأول من 2022 وتسجيل فوائض تاريخية.

وذكر الحامد أن المستثمرين بدءوا بالاحتفاظ بالأسهم المتميزة مثل قطاع البنوك والبتروكيماويات، مما ساعد حجم التداولات إلى العودة إلى حد كبير.

وأفاد بأن الأساسيات في السوق لا تزال جيدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المحلي ينمو بأفضل معدلات عالمية، بجانب الأرباح الإيجابية للشركات المدرجة.