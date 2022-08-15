البورصة السعودية تغلق الاثنين مرتفعة بصدارة سهم «نقي»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحًا 29.40 نقطة ليغلق عند مستوى 12543.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.31% رابحًا 69.04 نقطة ليغلق عند مستوى 22110.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.5 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.15%،

يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%،

وأخيرًا قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والاتصالات، والطاقة بنسب 0.09%، 0.08%، 0.07%، على التوالي،

فيما تراجع قطاعا الرعاية الصحية، والأدوية بنسبتيْ 1.68%، 1.44%، على التوالي، وقطاعا الرعاية الصحية، والأدوية بنسبتي 1.68%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%.

وقفز 102 سهم، خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “نقي” بنسبة 25.94%، ثم سهم “معادن” بنسبة 7.93%، ثم سهم “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 6.18%،

وتراجع 97 سهمًا؛ على رأسها سهم “المواساة” بنسبة 4.46%، ثم سهم “حلواني إخوان” بنسبة 4.23%، ثم سهم “عناية” بنسبة 3.23%، فيما تصدَّر سهم “نقي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 678 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% خاسرًا 10.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1902.06 نقطة،

وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 229.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.25%،

وهبط سهما مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبتيْ 0.66%، 0.17%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%،

ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.82% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، وصعد سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 4.76%.