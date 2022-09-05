البورصة السعودية تغلق الاثنين متراجعة بصدارة «مجموعة تداول القابضة»

هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.77%؛ أي ما يعادل 94.45 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12099.84 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات البورصة السعودية حوالي 4.97 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 115.33 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 288.8 ألف صفقة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية

وانخفضت مؤشرات بورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي المرافق العامة والاستثمار والتمويل بنسبتيْ 3.28%، 3.25% على التوالي.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية عند سعر 37.5 ريال سعودي، بنسبة 0.40%، ليفقد 0.15 نقطة، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.79%، منخفضًا 0.70 نقطة، ليتداول عند سعر 87.8 ريال سعودي.

وتركزت سيولة البورصة السعودية اليوم على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 407.71 مليون ريال، يليه سهم شركة التعدين العربية السعودية “معادن” بقيمة تداولات بلغت 335.43 مليون ريال، ثم سهم سابك للمغذيات الزراعية بتداولات بلغت 244.38 مليون ريال سعودي.

وتصدَّر سهم شركة الراجحي للتامين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 9.92%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.43%.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 57 شركة، بينما تراجعت أسهم 144 شركة، في حين ما زالت أسهم 16 شركة مستقرة.