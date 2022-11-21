البورصة السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة سهم «أرامكو»

هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.11% لينخفض 122.65 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوي 10930.51 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات البورصة السعودية حوالي 3.97 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 101.7 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 294.59 ألف صفقة.

أداء البورصة السعودية

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 1.63%، ليتداول عند سعر 33.1 ريال سعودي، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.36%، ليتداول عند سعر 83.2 ريال سعودي.

وهبطت مؤشرات بورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي تجزئة السلع والاستثمار والتمويل بنسبة 3.46%، 2.92% على التوالي.

وتركزت سيولة البورصة السعودية اليوم على سهم مصرف الإنماء بقيمة تداولات بلغت 290.07 مليار ريال، يليه سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت 278.14 مليون ريال، ثم سهم البنك الأهلي السعودي بتداولات بلغت 269.46 مليون ريال سعودي.

وتصدر سهم شركة المشروعات السياحية “شمس” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود 9.94%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة أسواق عبد الله العثيم قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 7.29% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 35 شركة، بينما تراجعت أسهم 174 شركة في حين لا زالت أسهم 9 شركات مستقرة.