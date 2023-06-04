البورصة السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة شركة الغاز

صعد مؤشر البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.88%، مرتفعًا 207 نقطة، عند مستوى 11221.96 نقطة.وبلغت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية 4.38 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 140.6 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية 10.6 مليون ريال سعودي.

أداء البورصة السعودية

وتركزت سيولة البورصة على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 325.9 مليون ريال، تلاه سهم بنك الجزيرة بتداولات بلغت 158.03 مليون ريال، ثم سهم شركة جبل عمر بتداولات بلغت 144.13 مليون ريال.

وجاء سهم شركة الغاز قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 10%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاونى فى الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.15%.

وارتفعت أسهم 179 شركة، بينما تراجعت أسهم 34 شركة في حين لا زالت أسهم 11 شركة مستقرة