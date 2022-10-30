البورصة السعودية تغلق الأحد متراجعة تحت ضغط من القطاع البنكي

أنهت البورصة السعودية تعاملات مطلع الأسبوع بالمنطقة الحمراء، لتواصل هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي، متأثرة بضغوط القطاع البنكي، إضافة إلى تراجع سهم سابك على خليفة النتائج المالية.

وتراجع قطاع البنوك 1.5 في المائة بضغط رئيسي من سهمي البنك الأهلي ومصرف الراجحي، فيما انخفض قطاع إدارة وتطوير العقارات 2.5 في المائة مع الهبوط الحاد لسهم دار الأركان.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي متراجعا بـ 77 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11632 نقطة، وسط سيولة 3.75 مليار ريال هي الأدنى في أسبوعين.

وأعلن عملاق صناعة البتروكيماويات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، حيث تراجعت أرباح “سابك”بنحو 67.1 في المائة وهي أعلى من التوقعات لتصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بأرباح 5.6 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتركزت سيولة البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم على أسهم دار الأركان وكل من البنك الأهلي ومصرف الراجحي، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 104 ملايين سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 246.2 ألف صفقة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 97 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها شركة عذيب للاتصالات بعد صعود سهمها بـالحد الأعلى 10 في المائة، وهي الجلسة الثانية على التوالي.

تلاه وقت اللياقة المرتفع نحو 6.5 في المائة وسط تداولات مكثفة، وتأتي المكاسب بعد إعلان الشركة نمو أرباحها خلال التسعة أشهر للعام الحالي بنحو 25 في المائة عند 150.1 مليون ريال، الا ان أرباح الربع الثالث تراجعت بنحو 10.8 في المائة عند 68.1 مليون ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 104 شركات تصدرها الصقر للتأمين بعد تراجع سهمها 9.1 في المائة، تلاه دار الأركان بعد هبوطه 8.3 في المائة كأكبر عملية تراجع فيما يزيد عن 3 أشهر.