البورصة السعودية تصعد الأحد بدعم من سعر سهم «التنمية الغذائية»

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية صعودا ملحوظا في جلسة تداولات اليوم الأحد، حيث شهد أحد الأسهم الكبرى ارتفاعا هو الثالث على التوالي، مسجلا أعلى سعر على الإطلاق، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وزاد سهم شركة التنمية الغذائية اليوم الأحد لليوم الثالث على التوالي ليصل لأعلى سعر له على الإطلاق منذ الإدراج في السوق السعودية تداول مقتربًا من مستويات الـ 120 ريالا للسهم.

وارتفعت أسهم التنمية الغذائية إلى مستوى 19.6 ريال بزيادة في حدود 4% بعد التعامل على 180 ألف سهم بقيمة تبلغ نحو 22 مليون ريال عبر تنفيذ نحو 1110 صفقة.

ومنذ جلسة 31 أكتوبر الماضي وعلى مدار بضع جلسات ارتفعت أسهم تنمية من مستويات 104.8 ريال يوم 31 أكتوبر إلى المستويات الحالية بزيادة تبلغ في حدود 14%.

وتأسست شركة التنمية الغذائية في مدينة الرياض عام 1991، وتم إدراجها في السوق السعودية في أغسطس 2022 برأس مال قدره 200 مليون ريال.