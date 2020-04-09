البورصة السعودية ترتفع الخميس قبيل اجتماع لخفض إمدادات البترول

ارتفعت البورصة السعودية يوم الخميس، قبيل اجتماع لأوبك+ بدعم من جهود الاتفاق على تخفيضات في إمدادات البترول، وسجلت الأسهم في الإمارات أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ سنوات.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس في حوالي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

البورصة السعودية تصعد

وصعد مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.1%، مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 3.6%.

وقالت المملكة، في هذا الأثناء، إنها ستنظم اجتماعا عن بعد لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يستهدف ”تعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة“.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 6.4% محققا مكاسب الأسبوعية بلغت أكثر من 9%.

وتصبح هذه المكاسب هي الأعلى منذ ديسمبر 2009.

وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 11.2%، وصعد سهم اتصالات عند الإغلاق بنسبة 5.6%.

وكشفت مصادر عن أن إمارة أبوظبي باعت يوم الأربعاء سندات بقيمة سبعة مليارات دولار.

ويجئ هذا في أعقاب بيع قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار يوم الثلاثاء.

جمع سيولة لمواجهة أسعار البترول

وتسعى دول الخليج إلى جمع سيولة إضافية في ظل انخفاض أسعار البترول وتفشي فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 3.6%، يتم بذلك وقف سلسلة خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية.

وأنهى المؤشر هذا الأسبوع مرتفعا بأكثر من 6%، مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ فبراير 2016.

وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 7.7%، بينما صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.6%.

ومقابل هذا، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5%، متأثرا بهبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 6.4%.