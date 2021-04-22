البورصة السعودية ترتفع الخميس بقيادة مصرف الراجحي

أغلق المؤشر الرئيسي في السعودية مرتفعا 0.4%، وصعد سهم مصرف الراجحي 0.8%، مواصلا تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، عندما أعلن تحقيق أرباح في الربع الأول من العام.

صعود مصرف الراجحي

قال أكبر بنك إسلامي في المملكة، إن صافي الربح في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس ارتفع إلى 3.34 مليار ريال (891 مليون دولار)، وحقق ربحا صافيا 2.38 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.



وأغلق سهم السعودية للاتصالات، التي سجلت ربحا صافيا أكبر في الربع الأول، مرتفعا واحدا بالمئة.



وفي أبوظبي، ربح المؤشر 0.7% مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%.



وحقق أكبر بنوك الإمارات زيادة ثلاثة بالمئة في صافي ربح الربع الأول، بدعم من انخفاض حاد في مخصصات انخفاض القيمة، وقال إنه يتوقع تسارع النشاط الاقتصادي وأعمال الشركات.



ويتوقع البنك أن تتلقى أنشطة الشركات الدعم في النصف الثاني من 2021 بفضل توزيع اللقاحات وتحسن آفاق الاقتصاد الكلي.



وصعد المؤشر القطري 0.1% بدعم تقدم سهم قطر للوقود 1.4%.



لكن خسائر تكبدها سهم الشركة المتحدة للتنمية، التي أعلنت انخفاض ربح الربع الأول، حدت من مكاسب المؤشر.



وجاءت البورصات الخليجية على النحو التالي:



السعودية صعد المؤشر 0.4% إلى 10134 نقطة

أبوظبي زاد المؤشر 0.7% إلى 6102 نقطة

دبي ربح المؤشر 1% مسجلا 2626 نقطة

قطر ارتفع المؤشر 0.1% إلى 10845 نقطة

البحرين صعد المؤشر 0.2% إلى 1486 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.86% إلى 3719 نقطة

الكويت تقدم المؤشر 0.1% إلى 6590 نقطة