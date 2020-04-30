البورصة السعودية ترتفع الخميس بفضل صعود أسعار البترول

ارتفعت البورصة السعودية، يوم الخميس، متخطية مكاسب الأسواق الأخرى في المنطقة بفضل صعود أسعار البترول وتخفيف القيود التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

صعود أسعار البترول

وبحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بنحو 2.59 دولار بما يعادل 11.49 % ليصل 25.13 دولار للبرميل.

ويستفيد خام برنت بذلك من مؤشرات على انحسار تخمة الخام الأمريكية وتحسن الطلب على الوقود المنكوب من جراء قيود كوفيد-19.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.8% وسط صعود سهم عملاق النفط أرامكو السعودية بنسبة 2.3%.

كما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 4.3%.

وقفز سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية بنسبة 10%، ليصبح أكبر الرابحين في السوق يوم الخميس.

وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في صافي ربح الربع الأول من السنة.

تخفيف القيود

بدأ السعوديون يوم الأربعاء يعودون تدريجيا إلى مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بعد أن خففت السلطات القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وعوض مؤشر أبوظبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.2%، مدفوعا بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.6%.

تم الحد من مكاسب السوق هذه بفعل خسائر بنسبة 1.2% تكبدها سهم اتصالات وخسائر أخرى بنسبة 4.9% تكبدها سهم دانة غاز مع بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

صعود بورصة دبي

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.1% بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل قفزة بنسبة 4.9%.

كما صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.2%.

وأعلن دبي الإسلامي تراجع صافي ربح الربع الأول إلى 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار) من 1.355 مليار درهم قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت تسجيل أرباح بقيمة 903 ملايين درهم.

وتوقع بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية بلوغ الأرباح مستوى 1.1 مليار درهم.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7%.

وذلك وسط صعود قوي لسهم صناعات قطر الذي صعد بنسبة 5.3%. وارتفع سهم بروة العقارية بنسبة 2.8% قبل إعلان نتائجها الفصلية.