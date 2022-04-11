تصدرت البورصة السعودية ارتفاعات 3 بورصات خليجية بنهاية تعاملات يوم الاثنين مع انفتاح شهية المخاطرة بالأسهم القيادية/ وخصوصًا المصرفية وسط تأكيد المضي قدمًا برفع أسعار الفائدة عالميًّا، فيما تعرضت بورصتا الكويت ومسقط لعمليات جني أرباح تزامنًا مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 4%.

صعود البورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام للسوق «تاسي» 0.7% ليصل إلى 13483 نقطة، مسجلًا أعلى إغلاق منذ عام 2006، أي في 16 عامًا تقريبًا مع اقتراب السيولة المتداولة إلى 3 مليارات دولار،

تزامنًا مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.33% وسهم الأهلي بنسبة 1.52%، كما زاد سهم إكسترا 0.3%، وذلك بعد ارتفاع أرباحها بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%.

وهبط سهم سابك للبتروكيماويات 2.36% وأرامكو 0.23%، متأثرة بهبوط أسعار النفط عالميًّا بأكثر من 4%. وتصدّر سهم «أكوا باور» تراجعات اليوم بنسبة 5% عند سعر 143.40 ريال.

قطر

وارتفع مؤشر سوق الدوحة 0.12% إلى 14494.35 نقطة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى على الإطلاق بدعم صعود سهم بنك قطر الوطني، مختتمًا التداولات بالقرب من أعلى مستوى في تاريخه الواقع عند 25.94 ريال، مرتفعًا بنسبة 3.43% تزامنًا مع إعلانه عن نمو أرباحه الفصلية بنسبة 9%،

إضافة لصعود سهم بنك قطر الأول 2.83% والخليج التكافلي 1.85%، وأوريدو 1.45%، وقطر للوقود 1.42%، فيما تراجع سهم استثمار القابضة 3.67%، وإنماء القابضة 3.11%، وأعمال القابضة 2.8%، ومصرف السلام 2.16%، ومصرف قطر الدولي 1.9%.

مسقط

وارتفع مؤشر سوق مسقط طفيفًا بنسبة 0.01%، بالغًا 4241.20 نقطة مع ارتفاع سهم الباطنة للتنمية 25%، وأعلاف ظفار بنسبة 9.5%، ومسقط للتمويل 7.7%، وتأجير للتمويل 4.2%، والنهضة للخدمات 4.17%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 5.8%، ونزل سهم البنك الوطني 4.5%، وتراجع سهم جلفار للهندسة 2.02%.

البحرين

وفي المقابل تراجع مؤشر بورصة البحرين 1.08% مع انخفاض سهم الأهلي المتحد- البحرين 2.83%، وألومنيوم البحرين «ألبا» 0.58%، وبنك البحرين الوطني 0.48%، فيما ارتفع سهم فنادق الخليج 9.09%.

الكويت

وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.09% بالغًا 9133.18 نقطة مع هبوط سهم الاتصالات الكويتية «إس تي سي» 8.8%، وسهم الإعادة للتأمين 8.4%،

وسهم شركة الامتياز 7.4%، وسهم عربي قابضة 6.39%، وتسهيلات 6.2%، وإنوفست 4.3%.