البورصة السعودية تتراجع فى أول أيام 2018

وكذلك مسقط انحفض مؤشرها خالد بدر الدينتراجع مؤشر تداول أسهم جميع البورصات السعودية بحوالى 0.5 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين لينزل إلى حوالى7197 نقطة في تداول نشط مع انخفاض سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 10 % وكان الأكثر تداولا في البورصة.وهبطت البورصة السعودية فى أول يو

وكذلك مسقط انحفض مؤشرها



خالد بدر الدين

تراجع مؤشر تداول أسهم جميع البورصات السعودية بحوالى 0.5 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين لينزل إلى حوالى7197 نقطة في تداول نشط مع انخفاض سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 10 % وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وهبطت البورصة السعودية فى أول يوم عمل هذا العام بعد أن رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضا القوة الشرائية للمستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرج أن جميع البورصات العالمية مغلقة منذ يوم الخميس الماضى وحتى اليوم احتفالا بالعام الجديد باستثناء بعض الدول العربية التى فتحت أبوابها أمس مثل مصر و لكنها فى عطلة اليوم أيضا.

ولم يعمل اليوم سوى بورصة السعودية و بورصة مسقط التى انخفض مؤشرها خلال تعاملات اليوم الاثنين بحوالى 0.33 % ليتراجع إلى 5082 نقطة كما أنهى العام الماضى على

انخفاض 17.7 % .